Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спели дуэтом и поцеловались перед публикой на рождественской вечеринке

Милые кадры звездных супругов попали в Сеть.

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53-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес и 50-летний голливудский актер Бен Аффлек порадовали фанатов совместным выступлением на одной из рождественских вечеринок.

Звездная пара посетила светское мероприятие, на котором Дженнифер спела несколько новогодних композиций. Во время исполнения песни "By Christmas Eve" Джона Ледженда к знаменитости присоединился ее супруг.

После трогательного дуэта Бен и Дженнифер мило поцеловались на глазах у публики, что вызвало аплодисменты в зрительном зале. Видео с вечеринки сразу появилось на фан-аккаунтах молодоженов в Сети.

На вечеринке Дженнифер появилась в зелено-золотом платье, которое она дополнила экстравагантным бриллиантовым колье. А волосы певицы были собраны в высокую прическу. В свою очередь Бен выбрал для совместного выхода с женой более сдержанный образ – черный пиджак сверху на черную футболку.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продемонстрировали идеальные образы для свидания.

Также Фокус писал о тайной гравировке на обручальном кольце Джей Ло.