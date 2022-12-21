Дженніфер Лопес і Бен Аффлек заспівали дуетом і поцілувалися перед публікою на різдвяній вечірці

Милі кадри зіркового подружжя потрапили в мережу.

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53-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес і 50-річний голлівудський актор Бен Аффлек порадували фанатів спільним виступом на одній із різдвяних вечірок.

Зіркова пара відвідала світський захід, на якому Дженніфер заспівала кілька новорічних композицій. Під час виконання пісні By Christmas Eve Джона Ледженда до знаменитості приєднався її чоловік.

Після зворушливого дуету Бен і Дженніфер мило поцілувалися на очах у публіки, що викликало оплески в глядацькій залі. Відео з вечірки одразу з'явилося на фан-акаунтах молодят у мережі.

На вечірці Дженніфер з'явилася в зелено-золотій сукні, яку вона доповнила екстравагантним діамантовим кольє. А волосся співачки було зібране у високу зачіску. Зі свого боку, Бен вибрав для спільного виходу з дружиною стриманіший образ — чорний піджак зверху на чорну футболку.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек продемонстрували ідеальні образи для побачення.

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