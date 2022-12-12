Дженніфер Лопес та Бен Аффлек демонструють ідеальні образи для побачення (фото)

Закохані прогулялися з кавою у Санта-Моніці.

Related video

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек сходили на побачення в затишних та стильних образах. Про це пише Page Six.

Зірка сцени обрала для виходу за кавою в'язаний светр Valentino, вільні чорні штани та замшеві світлі туфлі на платформі. Волосся Джей Ло зібрала у високий охайний хвіст. З аксесуарів артистка практично нічого не використала, окрім лаконічних прикрас.

Тим часом 50-річний Бен Аффлек обрав для виходу сорочку у клітинку, темні джинси та сині кросівки Nike.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Закохані зайшли у місцевий Starbucks у Санта-Моніці, обіймалися та посміхалися.

Влітку 2022 зіркова пара зіграла розкішне весілля після практично двадцяти років "перерви" у стосунках. Навесні 2021 Бен Аффлек підтримав співачку після її розставання з Алексом Родрігесом, і таким чином вони помирилися. Адже на початку 2000-х знаменитості вже були готові узаконити свої стосунки, проте в останній момент актор передумав і весілля не відбулося.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес продемонструвала свою фігуру.

Також Фокус писав про таємне гравіювання на обручці Джей Ло.