Дженнифер Лопес и Бен Аффлек демонстрируют идеальные образы для свидания (фото)
Влюбленные прогулялись с кофе в Санта-Монике.
53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек сходили на свидание в уютных и стильных образах. Об этом пишет Page Six.
Звезда сцены выбрала для выхода за кофе вязаный свитер Valentino, свободные черные брюки и замшевые туфли на платформе. Волосы Джей Ло собрала в высокий аккуратный хвост. Из аксессуаров артистка практически ничего не использовала, кроме лаконичных украшений.
Между тем, 50-летний Бен Аффлек выбрал для выхода рубашку в клетку, темные джинсы и синие кроссовки Nike.
Влюбленные зашли в местный Starbucks в Санта-Монике, обнимались и улыбались.
Летом 2022 звездная пара сыграла роскошную свадьбу после практически двадцати лет "перерыва" в отношениях. Весной 2021 Бен Аффлек поддержал певицу после ее расставания с Алексом Родригесом, и таким образом они помирились. Ведь в начале 2000-х знаменитости уже были готовы узаконить свои отношения, однако в последний момент актер передумал и свадьба не состоялась.
Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала свою подтянутую фигуру.
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