53-річна Дженніфер Лопес розкрила свій секрет молодості (відео)
Знаменитість розповіла, якими засобами користується під час догляду за обличчям.
53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла, як їй вдається зберігати хороший стан шкіри та виглядати молодшою.
Для американського Vogue зірка сцени зізналася, що в неї доволі простий спосіб догляду за собою. Рутина знаменитості включає в себе очищувальний засіб, зволожувальну сироватку та сонцезахисний засіб з SPF-30 — усе це від її бренду JLo Beauty.
Окрім цього, Джей Ло виділила важливість сну та хорошого настрою.
"Ви можете використовувати всю косметику у світі, але якщо ви нещасливі і ваша шкіра у поганому стану, то це буде мало помітно. Ви не зможете приховати те, що відчуваєте. Люди у будь-якому випадку побачать це", — зазначила 53-річна знаменитість.
Влітку 2022 Джей Ло вийшла заміж за оскароносного актора Бена Аффлека, відновивши свої романтичні стосунки навесні 2021 після 20-річної "перерви", адже на початку 2000-х зіркова пара вже планувала одруження, проте в останній момент Аффлек передумав робити доволі серйозний крок у житті.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек заспівали дуетом на вечірці.
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