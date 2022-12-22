53-річна Дженніфер Лопес розкрила свій секрет молодості (відео)

Знаменитість розповіла, якими засобами користується під час догляду за обличчям.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла, як їй вдається зберігати хороший стан шкіри та виглядати молодшою.

Для американського Vogue зірка сцени зізналася, що в неї доволі простий спосіб догляду за собою. Рутина знаменитості включає в себе очищувальний засіб, зволожувальну сироватку та сонцезахисний засіб з SPF-30 — усе це від її бренду JLo Beauty.

Окрім цього, Джей Ло виділила важливість сну та хорошого настрою.

"Ви можете використовувати всю косметику у світі, але якщо ви нещасливі і ваша шкіра у поганому стану, то це буде мало помітно. Ви не зможете приховати те, що відчуваєте. Люди у будь-якому випадку побачать це", — зазначила 53-річна знаменитість.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Влітку 2022 Джей Ло вийшла заміж за оскароносного актора Бена Аффлека, відновивши свої романтичні стосунки навесні 2021 після 20-річної "перерви", адже на початку 2000-х зіркова пара вже планувала одруження, проте в останній момент Аффлек передумав робити доволі серйозний крок у житті.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек заспівали дуетом на вечірці.

Також Фокус писав про ідеальний монохромний образ для 2023 року, який напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.