Дженніфер Лопес показала ідеальний буденний образ 2023 (фото)

Знаменитість відправилася за передноворічними покупками.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала ідеальний буденний образ 2023. Про це пише Daily Mail.

Дружину Бена Аффлека помітили на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона відправилася за передноворічними покупками.

Для буденного виходу у світ Джей Ло обрала яскравий та стильний образ. Знаменитість була одягнута в червоні вільні штани, куртку з яскравим принтом та білу футболку з глибоким декольте.

Як аксесуари до аутфіту Дженніфер Лопес додала незвичайні червоні окуляри, масивні сережки-кільця та лаконічні підвіски. Волосся американської зірки було зібране у хвіст. Цього дня акторка зробила легкий денний макіяж.

На ногах бізнесвумен були бежеві черевики на високій платформі.

[ + – ] Дженніфер Лопес

У 2022 Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек узаконили свохї стосунки, відновивши роман навесні 2021 після практично 20-річної "перерви". Адже на початку 2000-х зіркова пара планувала весілля, проте в останній момент Аффлек передумав робити серйозний крок у житті.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес розповіла, як їй вдається зберігати молодий вигляд обличчя.

Також Фокус писав про різдвяний образ 2022 Дженніфер Лопес.