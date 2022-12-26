У мінісукні та на високих підборах. Як Дженніфер Лопес святкує Різдво 2022 (фото)
Артистка показала свій святковий стіл та ялинку.
53-річна американська співачка Дженніфер Лопес поділилася різдвяними знімками у своєму Instagram з 230 млн підписників.
Кохана оскароносного актора Бена Аффлека позувала на фоні святкового столу та біля ялинки. Для Різдва 2022 року Джей Ло обрала блакитну мінісукню з білим комірцем та з червоними бантиками. Волосся акторка та співачка зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила елегантний вечірній макіяж.
На ногах Дженніфер Лопес були червоні туфлі на високих підборах, а як аксесуари до різдвяного аутфіту зірка додала кілька каблучок та сережки у формі білих квіточок.
"Щасливого Різдва!!!!" — лаконічно підписала кадри американська знаменитість.
У 2022 Джей Ло узаконила свої романтичні стосунки з Беном Аффлеком. Зіркова пара зіграла розкішне весілля, після якого співачка взяла прізвище свого чоловіка. Тому це перше Різдво, яке знаменитості зустріли в статусі чоловіка та дружини.
Наразі подружжя часто виходить разом у світ та демонструє теплі почуття одне до одного на публіці.
Нагадаємо, Джей Ло показала ідеальний монохромний образ на 2023 рік.
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