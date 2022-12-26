В мини-платье и на высоких каблуках. Как Дженнифер Лопес отмечает Рождество 2022 (фото)

Артистка показала свой праздничный стол и елку.

Related video

53-летняя американская певица Дженнифер Лопес поделилась рождественскими снимками в своем Instagram с 230 млн подписчиков.

Возлюбленная оскароносного актера Бена Аффлека позировала на фоне праздничного стола и у елки. Для Рождества 2022 Джей Ло выбрала голубое мини-платье с белым воротничком и красными бантиками. Волосы актриса и певица собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала элегантный вечерний макияж.

На ногах Дженнифер Лопес были красные туфли на высоком каблуке, а как аксессуары к рождественскому аутфиту звезда добавила несколько кольц и серьги в форме белых цветочков.

"Счастливого Рождества!!!!" – лаконично подписала кадры американская знаменитость.

[ + – ] Дженнифер Лопес

В 2022 году Джей Ло узаконила свои романтические отношения с Беном Аффлеком. Звездная пара сыграла роскошную свадьбу, после которой певица взяла фамилию своего мужа. Поэтому это первое Рождество, которое знаменитости встретили в статусе супругов.

В настоящее время они часто выходят вместе в свет и демонстрируют теплые чувства друг к другу на публике.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Напомним, Джей Ло показала идеальный монохромный образ на 2023 год.

Также Фокус писал о секретах молодости 53-летней Дженнифер Лопес.