"Удвоили любовь". Дженнифер Лопес рассказала, как провела Рождество с Беном Аффлеком

Это первое Рождество, которое знаменитости встретили в статусе мужа и жены.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, как провела Рождество 2022 со своим мужем, оскароносным актером Беном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail.

По словам знаменитости, рождественская вечеринка прошла в кругу их семьи и по специальной тематике — Колибри. Это новая песня исполнительницы из ее альбома This Is Me… Now. Именно поэтому Джей Ло выбрала такое яркое мини-платье с красными бантиками. Наряд от Gucci ожидал своего времени около года.

За праздничным столом собрались дети супругов от предыдущих союзов – 14-летние близнецы Эмма и Макс, Вайолет, Серафина и Сэмюэль.

"Я сидела дома (и мне это нравилось) с тех пор как закончила свой последний фильм, просто готовясь к праздникам!" – призналась Дженнифер Лопес.

Также звезда рассказала, почему выбрала именно такую тему семейной вечеринки.

"Для меня колибри – посланники любви. Они тоже самые быстрые птицы, но у них всегда есть время остановиться, съесть что-то сладкое и понюхать розы. Я отождествляю себя с ними, но больше всего на свете, каждый раз, когда вижу их, я чувствую, что это знак от Бога, что все будет хорошо… Мы объединили семьи, удвоили количество людей, удвоили веселье, удвоили любовь, удвоили подарки и устроили хаос!!" – отметила мама двоих.

