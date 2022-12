"Подвоїли кохання". Дженніфер Лопес розповіла, як провела Різдво з Беном Аффлеком

Це перше Різдво, яке знаменитості зустріли у статусі чоловіка та дружини.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла, як провела Різдво 2022 зі своїм чоловіком, оскароносним актором Беном Аффлеком. Про це пише Daily Mail.

За словами знаменитості, різдвяна вечірка пройшла в колі їхньої родини та за спеціальною тематикою — Колібрі. Це нова пісня виконавиці з її альбому This Is Me… Now. Саме тому Джей Ло обрала таку яскраву мінісукню з червоними бантиками. Вбрання від Gucci чекало свого часу близько року.

За святковим столом зібралися діти подружжя від попередніх союзів — 14-річні близнюки Емма та Макс, Вайолет, Серафіна та Семюель.

"Я сиділа вдома (і мені це подобалося) відколи закінчила свій останній фільм, просто готуючись до свят!" — зізналася Дженніфер Лопес.

Також зірка розповіла, чому обрала саме таку тематику родинної вечірки.

"Для мене колібрі – посланці кохання. Вони також найшвидші птахи, але вони завжди мають час зупинитися, з'їсти щось солодке і понюхати троянди. Я ототожнюю себе з ними, але найбільше на світі, щоразу, коли бачу їх, я відчуваю, що це знак від Бога, що все буде добре. Тож цього року я вирішила, що колібрі буде ідеальною темою. Ми об'єднали сім'ї, подвоїли кількість людей, подвоїли веселощі, подвоїли кохання, подвоїли подарунки та влаштували хаос!!" — зазначила мама двох.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

