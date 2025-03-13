"Всі думають, що це перука": дівчинка народилась з аномально пишним волоссям (фото)

Мати дитини каже, що догляд за таким розкішним волоссям вимагає особливої уваги — його потрібно мити кожні три дні.

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Маленька Ліяна Свеннінгсен здивувала акушерок пологового відділення лікарні Александра у Пейслі (Ренфрюшир, Велика Британія), народившись з аномальною шевелюрою. Детальніше про цей випадок пише британський таблоїд The Sun.

"Я не була особливо здивована, оскільки і я, і мій чоловік народилися з великою кількістю волосся", — розповідає 25-річна мати Хаджер Харізі з Глазго, пояснюючи це впливом генетики.

Ліяна Свеннінгсен здивувала акушерок Фото: SWNS

За її словами, акушерки лікарні часто навідувалися до палати зі словами: "Ми прийшли подивитися на малюка, що народився з довгим волоссям".

Незвичайна зачіска дівчинки привертає увагу не тільки медиків, але й перехожих. "Люди постійно зупиняють нас, щоб запитати про її шевелюру. Якось мене запитали, чи це перука. Коли я жартома відповіла "так", то вони повірили", — ділиться Хаджер.

Дівчинці миють волосся кожні три дні Фото: SWNS

Жінка каже, що догляд за таким розкішним волоссям вимагає особливої уваги: "Я мию дочці голову кожні три дні, бо воно стає жирним. Ми використовуємо спеціальний додаток для сканування, щоб перевіряти шампуні та кондиціонери на наявність шкідливих хімічних речовин".

Харізі із задоволенням щодня укладає волосся доньки й не планує його стригти. "Я обожнюю створювати їй зачіски щодня і не збираюся її стригти, доки вона сама не вирішить це зробити, коли стане старшою".

Мамакаже, що догляд за таким розкішним волоссям вимагає особливої уваги Фото: SWNS

Нагадаємо, Фокус раніше повідомляв, що полисілий чоловік став справжньою сенсацією в соцмережах після того, як перукар зробив йому стильну зачіску, яка зробила його зовнішній вигляд значно молодшим і доглянутішим.

Тим часом 17-річний Рубен Локс Твіс-молодший, представник корінного населення Америки з містечка Рапід-Сіті (Південна Дакота, США), встановив світовий рекорд як підліток із найдовшим волоссям серед хлопців — його довжина сягає 161 см.