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МирФан

"Все думают, что это парик": девочка родилась с аномально пышными волосами (фото)

Аномальные волосы, внешность, дети, малыши, генетика, странная шевелюра, курьезы, интересности
Фото: Unplash | Девочка родилась с аномальными волосами

Мать ребенка говорит, что уход за такими роскошными волосами требует особого внимания — их нужно мыть каждые три дня.

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Маленькая Лияна Свеннингсен удивила акушерок больницы Александра в Пейсли (Ренфрюшир, Великобритания), родившись с аномальной шевелюрой. Подробнее об этом случае пишет британский таблоид The Sun.

"Я не была особенно удивлена, поскольку и я, и мой муж родились с большим количеством волос", — рассказывает 25-летняя мать Хаджер Харизи из Глазго, объясняя это влиянием генетики.

Аномальные волосы, внешность, дети, малыши, генетика, странная шевелюра, курьезы, интересности Fullscreen
Лияна Свеннингсен удивила акушерок
Фото: SWNS

По ее словам, акушерки больницы часто наведывались в палату со словами: "Мы пришли посмотреть на малыша, родившегося с длинными волосами".

Необычная прическа девочки привлекает внимание не только медиков, но и прохожих. "Люди постоянно останавливают нас, чтобы спросить о ее шевелюре. Как-то меня спросили, это парик или нет. Когда я в шутку ответила "да", то они поверили", — делится Хаджер.

Аномальные волосы, внешность, дети, малыши, генетика, странная шевелюра, курьезы, интересности Fullscreen
Девочке моют волосы каждые три дня
Фото: SWNS

Женщина говорит, что уход за такими роскошными волосами требует особого внимания: "Я мою дочери голову каждые три дня, потому что они становятся жирными. Мы используем специальное приложение для сканирования, чтобы проверять шампуни и кондиционеры на наличие вредных химических веществ".

Харизи с удовольствием ежедневно укладывает волосы дочери и не планирует их стричь. "Я обожаю создавать ей прически каждый день и не собираюсь ее стричь, пока она сама не решит это сделать, когда станет старше".

Аномальные волосы, внешность, дети, малыши, генетика, странная шевелюра, курьезы, интересности Fullscreen
Мама говорит, что уход за такими роскошными волосами требует особого внимания
Фото: SWNS

Напомним, Фокус ранее сообщал, что полысевший мужчина стал настоящей сенсацией в соцсетях после того, как парикмахер сделал ему стильную прическу, которая сделала его внешний вид значительно моложе и ухоженнее.

Тем временем 17-летний Рубен Локс Твис-младший, представитель коренного населения Америки из городка Рапид-Сити (Южная Дакота, США), установил мировой рекорд как подросток с самыми длинными волосами среди парней — их длина достигает 161 см.