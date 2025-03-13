"Все думают, что это парик": девочка родилась с аномально пышными волосами (фото)

Мать ребенка говорит, что уход за такими роскошными волосами требует особого внимания — их нужно мыть каждые три дня.

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Маленькая Лияна Свеннингсен удивила акушерок больницы Александра в Пейсли (Ренфрюшир, Великобритания), родившись с аномальной шевелюрой. Подробнее об этом случае пишет британский таблоид The Sun.

"Я не была особенно удивлена, поскольку и я, и мой муж родились с большим количеством волос", — рассказывает 25-летняя мать Хаджер Харизи из Глазго, объясняя это влиянием генетики.

Лияна Свеннингсен удивила акушерок Фото: SWNS

По ее словам, акушерки больницы часто наведывались в палату со словами: "Мы пришли посмотреть на малыша, родившегося с длинными волосами".

Необычная прическа девочки привлекает внимание не только медиков, но и прохожих. "Люди постоянно останавливают нас, чтобы спросить о ее шевелюре. Как-то меня спросили, это парик или нет. Когда я в шутку ответила "да", то они поверили", — делится Хаджер.

Девочке моют волосы каждые три дня Фото: SWNS

Женщина говорит, что уход за такими роскошными волосами требует особого внимания: "Я мою дочери голову каждые три дня, потому что они становятся жирными. Мы используем специальное приложение для сканирования, чтобы проверять шампуни и кондиционеры на наличие вредных химических веществ".

Харизи с удовольствием ежедневно укладывает волосы дочери и не планирует их стричь. "Я обожаю создавать ей прически каждый день и не собираюсь ее стричь, пока она сама не решит это сделать, когда станет старше".

Мама говорит, что уход за такими роскошными волосами требует особого внимания Фото: SWNS

Напомним, Фокус ранее сообщал, что полысевший мужчина стал настоящей сенсацией в соцсетях после того, как парикмахер сделал ему стильную прическу, которая сделала его внешний вид значительно моложе и ухоженнее.

Тем временем 17-летний Рубен Локс Твис-младший, представитель коренного населения Америки из городка Рапид-Сити (Южная Дакота, США), установил мировой рекорд как подросток с самыми длинными волосами среди парней — их длина достигает 161 см.