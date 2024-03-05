Расческа не нужна: как живет 3-летняя девочка с синдромом "нерасчесанных волос" (фото)

Родители часто рассказывают о жизни дочери в Instagram, где ею восхищаются люди со всего мира.

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3-летняя Лейла Дэвис из города Грейт-Блейкенем, что в английском графстве Саффолк, живет с редким синдромом "нерасчесанных волос" (СНВ). Из-за этой особенности девочку в садике в шутку называют "Пушистиком", а также сравнивают с Борисом Джонсоном и Альбертом Эйнштейном, пишет издание The Mirror.

Лейла имеет кудрявые и сухие пряди, которые не поддаются расчесыванию. Эксперты объясняют, что диагностированный у нее синдром обычно развивается в раннем детстве, чаще всего до трехлетнего возраста, хотя может возникнуть и значительно позже.

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"Такого не ожидала": мать родила ребенка с черными волосами по всему телу (фото)

"Друзья из садика называют ее "Пушистиком", потому что в классе есть еще одна девочка, которую также зовут Лейла. Другие дети не относятся к ней негативно, да и сама она не стесняется и легко общается со всеми", — рассказывает 30-летняя Шарлотта Дэвис, мама девочки.

Несмотря ни на что, Лейла остается жизнерадостной и активной, очень любит петь и танцевать балет. Родители часто рассказывают о жизни дочери в Instagram, где ею восхищаются люди со всего мира.

Однако Шарлотте очень не нравится, когда незнакомцы начинают без разрешения прикасаться к волосам ее дочери.

"Кажется, люди думают, что это нормально, поэтому мне приходится давать наставления, чтобы она не позволяла незнакомцам подходить к ней без разрешения. Лейле всего три года, и я стараюсь ее этим не испугать", — говорит мать.

Несмотря на все, Лейла остается жизнерадостной и активной, очень любит петь и танцевать балет. Фото: Instagram Несмотря на все, Лейла остается жизнерадостной и активной, очень любит петь и танцевать балет. Фото: Instagram

Женщина очень надеется, что со временем волосы дочери станут немного длиннее, чтобы однажды можно было собрать их в хвост.

"Сейчас мы уже можем заплетать косы, но делаем это не очень часто, потому что пряди хрупкие и легко ломаются. Лейла уже достигла того возраста, когда начинает ставить под сомнение некоторые вещи, например, хочет каждый день делать прическу и спрашивает, почему я против. Вынуждена объяснять, что ее волосы не такие, как у других, а особенные. Считаю, что задача мамы — подготовить ребенка к любой ситуации, поэтому надеюсь, что в будущем она будет считать, что это круто, как и я", — добавляет Шарлотта.

Лейла Дэвис со своей семьей. Фото: Instagram

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