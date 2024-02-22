Никто не узнает: россиянка избавилась от своих "самых больших" в мире бровей (фото)

Интересы инфлюенсера, похоже, тоже кардинально изменились. Вместо того, чтобы писать о моде и стиле, она стала кулинарным экспертом.

Related video

Популярная блогерша Анжелика Протодьяконова неожиданно лишилась своих "самых больших" в мире бровей. Теперь девушку не узнают даже подписчики в Instagram.

25-летняя россиянка прославилась в 2018 году благодаря экстравагантному макияжу бровей. Она тщательно подчеркивала их толстым слоем черной туши, превратив, по словам пользователей сети, в "крылья летучей мыши".

Это в свое время вызвало бурную реакцию в интернете: одни юзеры смеялись над эпатажной блогершей, другие восхищались ее смелыми экспериментами с внешностью.

Однако недавно Анжелика предстала в совершенно новом амплуа. На последних фото и видео в Instagram девушка позирует в откровенном топе и кожаной курточке с новой прической и натуральным макияжем. Можно заметить, что ее широкие брови теперь очень аккуратные и изящные.

Интересы инфлюенсера, похоже, тоже кардинально изменились. Вместо того чтобы писать о моде и стиле, она стала кулинарным экспертом и часто делает селфи во время обеда в разных ресторанах.

Многие из подписчиков даже не узнали блогершу. Один из поклонников написал на ее странице: "Давай, сделай свои брови снова необычными". Другой добавил: "Где ты, Энджи? Мы потеряли нашу звезду".

На страницу Анжелики Протодьяконовой в Instagram подписалось более 100 тысяч человек.

Анжелика стала кулинарным экспертом и часто делает селфи во время обеда в разных ресторанах. Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года, мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу. Недавно он в очередной раз удивил своих подписчиков в TikTok, сделав рискованную татуировку на глазах.

Кроме того, мы писали о 29-летнем колумбийском блогере Йеферсоне Коссио, который несколько месяцев назад сделал сложную и болезненную операцию, чтобы удлинить ноги и стать выше на несколько сантиметров.