Мужчина пережил "самую болезненную операцию в истории", чтобы увеличить свой рост (фото)

Сложная операция по удлинению нижних конечностей предусматривает перелом костей пациента, говорят хирурги.

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29-летний колумбиец Йеферсон Коссио потратил около 175 тысяч долларов на "самую болезненную операцию в истории", чтобы увеличить свой рост со 172 до 183 см. Мужчина, который собрал 28 миллионов подписчиков в Instagram и TikTok, похвастался фотографиями после своей трансформации. О его новом теле написало издание New York Post.

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Сообщается, что болезненная операция по удлинению нижних конечностей предусматривает перелом костей пациента, введение металлического стержня и использование специального внешнего устройства для медленного удлинения разрыва между тканями.

"Когда щель между костями открывается, организм вырабатывает новую ткань, пока не будет достигнута нужная длина", — объясняют медики.

Как правило, кость может "растягиваться" на один миллиметр ежедневно. Это означает, что Коссио проводил мучительные процедуры в течение 152 суток (ориентировочно 6 месяцев), прежде чем достичь желаемого результата.

Йеферсон Коссио сделал операцию по увеличению роста

Впереди мужчину ждут специальные физиотерапевтические процедуры. Хирург заверил звездного пациента, что он сможет вернуться к нормальной жизни, как только заживут раны после операции.

Сам Коссио говорит, что полностью доволен новым ростом, но во второй раз ложиться под нож не собирается.

Йеферсон Коссио сделал операцию по увеличению роста Фото: instagram.com/yefersoncossio Йеферсон Коссио сделал операцию по увеличению роста Фото: instagram.com/yefersoncossio

Напомним, ранее Фокус писал, что влияет на рост человека. Ученые говорят, что имеют значение не только гены, но и разнообразные факторы окружающей среды.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли.