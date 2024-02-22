Ніхто не впізнає: росіянка позбулась своїх "найбільших" у світі брів (фото)

Інтереси інфлюенсерки, схоже, теж кардинально змінилися. Замість того, щоб писати про моду і стиль, вона стала кулінарним експертом.

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Популярна блогерка Анжеліка Протодьяконова несподівано позбулась своїх "найбільших" у світі брів. Тепер дівчину не впізнають навіть підписники в Instagram.

25-річна росіянка прославилася у 2018 році завдяки екстравагантному макіяжу брів. Вона ретельно підкреслювала їх товстим шаром чорної туші, перетворивши, за словами користувачів мережі, на "крила кажана".

Це свого часу викликало бурхливу реакцію в інтернеті: одні юзери глузували з епатажної блогерки, інші захоплювалися її сміливими експериментами із зовнішністю.

Однак нещодавно Анжеліка постала у зовсім новому амплуа. На останніх фото та відео в Instagram дівчина позує у відвертому топі та шкіряній курточці з новою зачіскою та натуральним макіяжем. Можна помітити, що її широкі брови тепер дуже акуратні та витончені.

Інтереси інфлюенсерки, схоже, теж кардинально змінилися. Замість того, щоб писати про моду і стиль, вона стала кулінарним експертом й часто робить селфі під час обіду в різних ресторанах.

Багато хто з підписників навіть не впізнав блогерку. Один з шанувальників написав на її сторінці: "Давай, зроби свої брови знову незвичайними". Інший додав: "Де ти, Енджі? Ми втратили нашу зірку".

На сторінку Анжеліки Протодьяконової в Instagram підписалось понад 100 тисяч осіб.

Анжеліка стала кулінарним експертом й часто робить селфі під час обіду в різних ресторанах. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інфлюенсер Квеста Ґалліфорда із Лас-Вегаса (США), який прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року, чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу. Нещодавно він учергове здивував своїх підписників у TikTok, зробивши ризиковане татуювання на очах.

Крім того, ми писали про 29-річного колумбійського блогера Єферсона Коссіо, який кілька місяців тому зробив складну та болісну операцію, щоб подовжити ноги та стати вищим на кілька сантиметрів.