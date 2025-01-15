Селін Діон показала рідкісний знімок з трьома синами (фото)

Артистка вшанувала памʼять свого покійного чоловіка. Рене Анжеліль пішов із життя девʼять років тому.

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56-річна канадська співачка Селін Діон опублікувала рідкісне фото з трьома своїми синами, коли вона вшанувала памʼять свого чоловіка Рене Анжеліля в дев'яту річницю його смерті. Сімейний кадр артистка показала підписникам в Instagram.

Зірка позувала зі своїми синами Рене-Чарльзом, 23, і близнюками Нельсоном і Едді, 14. На фото, зробленому на Різдво, зображено усміхнену Селін, яка доповнила своїх спадкоємців у кремових костюмах, коли вони відпочивали в сімейному домі в Лас-Вегасі.

"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев'ять років. Не минає жодного дня, щоб ми не відчували твоєї присутності, РЧ, Едді, Нельсон і я", — написала Селін.

"Ти був моїм найбільшим чемпіоном, моїм партнером і тим, хто завжди бачив у мені найкраще. Я шаную тебе, і я назавжди сумую за тобою, mon amour…. Ми любимо тебе", — додала співачка.

Селін Діон із синами

У 2016 році Селін, чия кар’єра була підірвана через діагноз "синдром жорсткої людини", втратила чоловіка через рак горла.

Артистка уперше познайомилася з Рене, коли виступала для нього в 1980 році, коли їй було всього 12 років. Прослуховування пройшло успішно, і він погодився стати менеджером юної зірки.

Їхні стосунки стали романтичними до 1987 року, коли Діон було 19 років, а через сім років вони одружилися.

Селін Діон та Рене Анжеліль Фото: Getty Images

Старший син подружжя пішов стопами своєї матері, почавши реп-кар’єру.

Нагадаємо, Селін Діон звернулася до чоловіка в річницю їхнього весілля.

Також Фокус писав про рідкісну появу важкохворої Селін Діон на публіці.