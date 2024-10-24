Важкохвора Селін Діон уперше після Олімпіади-2024 вийшла у світ (фото)

Зірка зʼявилася на церемонії нагородження в Лос-Анджелесі. Вона обрала для виходу чорну витончену сукню.

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56-річна канадська співачка Селін Діон вийшла на публіку вперше після Олімпійських ігор-2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени зʼявилася на гала-концерті City of Hope Spirit of Life у Лос-Анджелесі, де її зустріли оваціями.

Діон вийшла на сцену, щоб вручити Джею Марчіано, голові та генеральному директору AEG Presents, нагороду "Дух життя".

"Для мене велика честь бути тут сьогодні ввечері, бути частиною цього чудового та важливого вечора", — сказала канадська знаменитість, яка обрала для виходу вечірню чорну сукню.

Вона додала з усмішкою: "Це перший раз, коли я була на сцені з тих пір, як я була на цій вежі", згадуючи свій виступ на Ейфелевій вежі під час Олімпіади-2024.

Селін Діон Фото: Getty Images

Діон, яка протягом останніх двох років бореться із синдромом мʼязової скутості, також висловила вдячність благодійній організації за те, що вона дарує пацієнтам надію, яку вона назвала "найціннішим інгредієнтом із усіх".

Її поява на сцені відбулася через три місяці після тріумфального повернення на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. У липні Селін Діон завершила захід виконанням класичної пісні Едіт Піаф (Гімн коханню).

У грудні 2022 року артистка повідомила, що в неї діагностували синдром ригідної людини, рідкісний неврологічний розлад, який викликає хворобливу та прогресуючу ригідність і скутість м’язів.

Нагадаємо, Селін Діон облили соком під час зйомок.

Також Фокус писав про плани Селін Діон на виступи восени.