Тяжелобольная Селин Дион впервые после Олимпиады-2024 вышла в свет (фото)

Звезда появилась на церемонии награждения в Лос-Анджелесе. Она выбрала для выхода черное изящное платье.

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56-летняя канадская певица Селин Дион вышла на публику впервые после Олимпийских игр-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены появилась на гала-концерте City of Hope Spirit of Life в Лос-Анджелесе, где ее встретили овациями.

Дион вышла на сцену, чтобы вручить Джею Марчиано, председателю и генеральному директору AEG Presents, награду "Дух жизни".

"Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером, быть частью этого замечательного и важного вечера", — сказала канадская знаменитость, которая выбрала для выхода вечернее черное платье.

Она добавила с улыбкой: "Это первый раз, когда я была на сцене с тех пор, как я была на этой башне", вспоминая свое выступление на Эйфелевой башне во время Олимпиады-2024.

Селин Дион Фото: Getty Images

Дион, которая в течение последних двух лет борется с синдромом мышечной скованности, также выразила благодарность благотворительной организации за то, что она дарит пациентам надежду, которую она назвала "самым ценным ингредиентом из всех".

Ее появление на сцене состоялось через три месяца после триумфального возвращения на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В июле Селин Дион завершила мероприятие исполнением классической песни Эдит Пиаф (Гимн любви).

В декабре 2022 года артистка сообщила, что у нее диагностировали синдром ригидного человека, редкое неврологическое расстройство, которое вызывает болезненную и прогрессирующую ригидность и скованность мышц.

Напомним, Селин Дион облили соком во время съемок.

Также Фокус писал о планах Селин Дион на выступления осенью.