Селин Дион облили апельсиновым соком во время съемок (видео)

Звезда сцены продолжает борьбу с тяжелой болезнью. Она вспомнила свою песню It's All Coming Back to Me Now.

56-летняя канадская певица Селин Дион удивила поклонников, намочившись во время съемок видео. Об этом пишет Daily Mail.

Артистку облили апельсиновым напитком во время неожиданного выступления на воскресном вечернем футболе.

Селин вспомнила свою песню It's All Coming Back to Me Now, обсуждая свою "страсть" к соперничеству Dallas Cowboys и Pittsburgh Steelers.

"Я считаю, что в этой игре мне больше всего нравится ее способность связывать то, кем мы являемся, и тем, кем мы были, чтобы доказать, что наши самые сильные воспоминания, наши самые стойкие любви могут остаться с нами навсегда. Вы знаете, о чем я говорю, не так ли?" — сказала она, когда звучал ее хит 1996 года.

Селин Дион

Соперничество Dallas Cowboys и Pittsburgh Steelers продолжается с 1976 года, когда Steelers обыграли Cowboys (21-17) во время Super Bowl X и Super Bowl XIII (35-31) в 1979 году. Но в 1996 году "Ковбои" выиграли Суперкубок ХХХ, обыграв Steelers со счетом 27-17.

"Как сегодня вечером, вызывая ту магию, которую они когда-то создавали. The Cowboys and the Steelers, вечная классика воскресного вечера", — сказала Дион.

Позже в видео поклонники видят, как артистка выглядит удивленной, когда на нее вылили жидкость.

Это одно из редких появлений тяжелобольной знаменитости. С синдромом мышечной скованности Селин Дион борется более 15 лет. Лишь в 2022 году публике стало известно, что певица тяжело больна. С тех пор она отошла от публичной жизни, а в последнее время дала несколько интервью, в которых откровенно рассказывает о своей борьбе. Также знаменитость появилась на церемонии "Грэмми-2024", на которой вручила награду Тейлор Свифт.

