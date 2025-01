Селин Дион трогательно обратилась к покойному мужу (фото)

Рене Анжелиль умер в начале 2016 года от рака горла. В браке с Дион у них родилось трое сыновей.

56-летняя канадская певица Селин Дион почтила память своего покойного мужа Рене Анжелиля в его день рождения. Архивным снимком возлюбленного артистка поделилась в Instagram.

Звезда сцены опубликовала черно-белый портрет Рене Анжелиля, который также был ее менеджером, в его 83-й день рождения.

"Сегодня твой день рождения, но дата не имеет значения, потому что нет дня, чтобы мы не праздновали жизнь с тобой. Ты являешься частью нас каждый день в воспоминаниях, которые мы бережем", — написала Селин.

Рене Анжелиль

Селин Дион добавила: "Просматривая все годы фотографий и видео, которые неизменно держат вас живыми, мы слышим твой голос, мы видим твои жесты и мы обожаем твой дух".

Певица, которая познакомилась со своим мужем, когда ей было 12 лет, а ему было 38, добавила: "Мы всегда тебя празднуем. С днем рождения, Рене, Нотр Амур".

У пары есть трое сыновей — 23-летний Рене-Чарльз и 14-летний близнецы Нельсон и Эдди.

Недавно исполнительница хита My Heart Will Go On поделилась фотографией, на которой она и ее сыновья праздновали Рождество.

Селин Дион с сыновьями Фото: instagram.com/celinedion

"Рене, мы не можем поверить, что тебя нет уже девять лет. Не проходит ни одного дня, чтобы мы не чувствовали твоего присутствия, RC, Эдди, Нельсон и я", — написала Селин Дион.

