Селин Дион трогательно обратилась к покойному мужу в 30-ю годовщину свадьбы (фото)

Артистка впервые познакомилась с Рене Анжелилом, когда выступала для него в 1980 году, когда ей было всего 12 лет. В 1994 году пара поженилась.

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Канадская певица Селин Дион почтила память своего покойного мужа Рене Анжелила трогательным сообщением в социальных сетях. Знаменитость поделилась фото с их свадьбы 17 декабря 1994 года, которая состоялась в Монреале, Канада.

Селин потеряла возлюбленного в 2016 году из-за рака горла.

На архивной фотографии влюбленные смотрели друг другу в глаза, а Селин держала руку на лице Рене.

Канадская певица была одета в свадебное белое платье из кружева и атласа с глубоким декольте, и она добавила нотку роскоши благодаря блестящему головному убору, который покрывал ее лоб, а также традиционной белой вуали.

"Ты все еще наполняешь наши сердца каждый день. Ты для нас все. Мы очень скучаем по тебе", — написала артистка.

"С 30-летием, mon amour!" — отметила Селин, а к ее словам присоединились сыновья пары, 23-летний Рене-Чарль и 14-летние близнецы Нельсон и Эдди.

Селин Дион с мужем

Селин впервые познакомилась с Рене, когда выступала для него в 1980 году, когда ей было всего 12 лет. Прослушивание прошло успешно, и он согласился стать менеджером юной певицы.

Их отношения стали романтическими до 1987 года, когда Дион было 19 лет, а через семь лет они поженились.

Как сообщается, Селин боялась, что общественность раскритикует, что их отношения начались до ее совершеннолетия, поэтому годами держала детали романа в секрете.

Селин Дион с мужем Фото: Getty Images

"Я боялась, что подумают люди", — говорила канадская звезда сцены в интервью People в 1994 году.

Напомним, Адель расплакалась, увидев на своем концерте Селин Дион.

Также Фокус писал о редком появлении тяжелобольной Селин Дион на публике.