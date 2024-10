Адель расплакалась на публике из-за Селин Дион (видео)

С 2022 года Селин Дион откровенно говорит о своей борьбе с синдромом ригидного человека. Мышечная скованность заставила знаменитость отойти от публичной жизни.

Related video

Британская певица Адель расплакалась, когда заметила Селин Дион, которая сидела среди зрителей на ее концерте в Лас-Вегасе в театре Colosseum в Caesars Palace. Ролик появился в Х.

На видео, опубликованном в сети, британская поп-звезда ходила среди толпы, распевая свой хит 2015 года When We Were Young, когда она заметила Селин Дион.

После этого Адель перестала петь и стала эмоциональной, когда подошла, чтобы обнять свою коллегу, которая сидела вместе со своими 14-летними сыновьями-близнецами Нельсоном и Эдди.

Толпа аплодировала, наблюдая, как две артистки обнимают друг друга, плача и обмениваясь несколькими словами.

Селин схватила руку британской певицы, поднесла ее к лицу и поцеловала, прежде чем они разошлись.

Адель и Селин Дион обнялись на концерте

Селин Дион, чья болезнь вызывает сильные спазмы, после четырех лет перерыва готовится к 70-минутному выступлению осенью. Источники говорили, что канадская звезда вернется на сцену, вероятно, даст ограниченное количество шоу в Resorts World Theatre — примерно во время Гран-при Лас-Вегаса в ноябре 2024 года.

В декабре 2022 года Дион объявила, что у нее диагностировано чрезвычайно редкое расстройство, которое заставляет мышцы туловища и конечностей попеременно спазмировать и быть ригидными.

Напомним, Селин Дион облили соком во время съемок.

Также Фокус писал о другом появлении тяжелобольной Селин Дион на публике.