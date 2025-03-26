У Насти Каменских ответили на слухи о ее выступлении перед россиянами за большой гонорар (скриншоты)

Слухи накануне распространили сами россияне. Они рассказали, что якобы могут заказать выступление Каменских на корпоратив, а артистка даже может исполнить свои русскоязычные хиты.

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В команде Насти Каменских отреагировали на слухи, что певица может выступить для россиян за большой гонорар. Об этом пишет "ТСН.ua" 26 марта.

Слухи накануне распространили российские СМИ. Они рассказали, что россияне якобы могут заказать выступление Каменских на корпоратив, а артистка даже может исполнить свои русскоязычные хиты.

Впрочем, представители знаменитости отметили, что она ни в коем случае не будет выступать ни в России, ни для россиян.

"Выступления в РФ или для россиян и всех тех, кто поддерживает агрессию против Украины, невозможны. Давайте не засорять наше инфопространство ложными новостями с вражеских сайтов, а сосредоточим внимание на действительно важных вещах", — отмечает пресс-служба Насти Каменских.

Слухи о том, что Настя Каменских выступит для россиян

26 марта украинский блогер Богдан Беспалов распространил скриншоты из российских медиа, которые писали о вероятности выступления Насти Каменских для россиян.

"Это может быть фейк, которые так упорно создает Россия. Лично я уверен, что это фейк. Просто чтобы не неслось дальше, было бы Насте хорошо дать комментарий, чтобы люди не велись. Потому что многие сбрасывают в директ", — написал Беспалов.

Фото: Богдан Беспалов Фото: Богдан Беспалов

Напомним, 20 марта в сети появилось первое за долгое время совместное селфи Насти Каменских и Потапа в Майами.

Также Фокус писал о новой песне Насти Каменских Bloody Mary, в которой артистка спела об окончании отношений.