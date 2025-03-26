У Насті Каменських відповіли на чутки про її виступ перед росіянами за великий гонорар (скріншоти)

Чутки напередодні поширили самі росіяни. Вони розповіли, що начебто можуть замовити виступ Каменських на корпоратив, а артистка навіть може виконати свої російськомовні хіти.

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У команді Насті Каменських відреагували на чутки про те, що співачка може виступити для росіян за великий гонорар. Про це пише "ТСН.ua" 26 березня.

Чутки напередодні поширили російські ЗМІ. Вони розповіли, що росіяни начебто можуть замовити виступ Каменських на корпоратив, а артистка навіть може виконати свої російськомовні хіти.

Втім, представники знаменитості зазначили, що вона в жодному разі не виступатиме ані в Росії, ані для росіян.

"Виступи в РФ чи для росіян і всіх тих, хто підтримує агресію проти України, неможливі. Давайте не засмічувати наш інфопростір неправдивими новинами з ворожих сайтів, а зосередимо увагу на справді важливих речах", — зазначає пресслужба Насті Каменських.

Чутки про те, що Настя Каменських виступить для росіян

26 березня український блогер Богдан Беспалов поширив скріншоти з російських медіа, які писали про ймовірність виступу Насті Каменських для росіян.

"Це може бути фейк, які так завзято створює Росія. Особисто я впевнений, що це фейк. Просто аби не неслося далі, було б Насті добре дати коментар, щоб люди не велись. Бо багато скидають в дірект", — написав Беспалов.

Фото: Богдан Беспалов Фото: Богдан Беспалов

Нагадаємо, 20 березня в мережі зʼявилося перше за довгий час спільне селфі Насті Каменських та Потапа в Маямі.

Також Фокус писав про нову пісню Насті Каменських Bloody Mary, у якій артистка заспівала про закінчення стосунків.