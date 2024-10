Адель розплакалася на публіці через Селін Діон (відео)

З 2022 року Селін Діон відверто говорить про свою боротьбу із синдромом ригідної людини. Мʼязова скутість змусила знаменитість відійти від публічного життя.

Британська співачка Адель розплакалася, коли помітила Селін Діон, яка сиділа серед глядачів на її концерті в Лас-Вегасі в театрі Colosseum у Caesars Palace. Ролик зʼявився в Х.

На відео, опублікованому в мережі, британська поп-зірка ходила серед натовпу, співаючи свій хіт 2015 року When We Were Young, коли вона помітила Селін Діон.

Після цього Адель перестала співати і стала емоційною, коли підійшла, щоб обійняти свою колегу, яка сиділа разом зі своїми 14-річними синами-близнюками Нельсоном і Едді.

Натовп аплодував, спостерігаючи, як дві артистки обіймають одна одну, плачучи та обмінюючись кількома словами.

Селін схопила руку британської співачки, піднесла її до обличчя та поцілувала, перш ніж вони розійшлися.

Адель та Селін Діон обійнялися на концерті

Селін Діон, чия хвороба викликає сильні спазми, після чотирьох років перерви готується до 70-хвилинного виступу восени. Джерела говорили, що канадська зірка повернеться на сцену, ймовірно, дасть обмежену кількість шоу у Resorts World Theatre — приблизно під час Гран-прі Лас-Вегаса в листопаді 2024 року.

У грудні 2022 року Діон оголосила, що в неї діагностовано надзвичайно рідкісний розлад, який змушує м’язи тулуба та кінцівок поперемінно спазмувати та бути ригідними.

