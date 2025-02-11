Адель вийшла у світ з нареченим після підтвердження новин про заручини (фото)

Адель та Річ Пол зустрічаються з 2021 року. У 2024 артистка підтвердила плани на весілля.

Related video

36-річна англійська співачка Адель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 44-річним спортивним агентом Річем Полом. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени насолоджувалася нічним побаченням з коханим, коли вони спостерігали за баскетбольним поєдинком "Лос-Анджелес Лейкерс" з "Ютою Джаз" на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі.

Адель виглядала гламурно в повністю чорному образі, коли вона та Річ Пол, який представляє зірку "Лейкерс" Леброна Джеймса, сиділи біля корту та стежили за подією.

Англійська співачка одягла довге чорне пальто поверх чорного шкіряного топу з плетеним коміром. Вона доповнила образ чорними штанами та сумочкою в тон. З аксесуарів зірка продемонструвала масивні золоті сережки та каблучки.

Адель та Річ Пол Фото: Getty Images

Вбрання Річа Пола доповнювало образ його нареченої: чорна шкіряна куртка, чорні штани та чорна кепка.

Гра завершилася перемогою "Лейкерс" з рахунком 132-113.

Адель та Річ Пол Фото: Getty Images

Зазначимо, що Адель розлучилася з бізнесменом Саймоном Коннекі у 2019 році. Від колишнього союзу співачки підростає син Анджело.

З 2021 року зірка сцени зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом.

Він уже зробив пропозицію 16-разовій володарці "Греммі" з обручкою з діамантом у чотири карати, і Адель підтвердила, що вони заручені, під час її концерту 9 серпня 2024 в Мюнхені.

Також Фокус писав про скандал з виступом Адель у сукні російського бренду.