Адель вышла в свет с женихом после подтверждения новостей о помолвке (фото)

Адель и Рич Пол встречаются с 2021 года. В 2024 артистка подтвердила планы на свадьбу.

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36-летняя английская певица Адель вышла в свет со своим бойфрендом, 44-летним спортивным агентом Ричем Полом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены наслаждалась ночным свиданием с возлюбленным, когда они наблюдали за баскетбольным поединком "Лос-Анджелес Лейкерс" с "Ютой Джаз" на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе.

Адель выглядела гламурно в полностью черном образе, когда она и Рич Пол, представляющий звезду "Лейкерс" Леброна Джеймса, сидели у корта и следили за событием.

Английская певица надела длинное черное пальто поверх черного кожаного топа с плетеным воротником. Она дополнила образ черными брюками и сумочкой в тон. Из аксессуаров звезда продемонстрировала массивные золотые серьги и кольца.

Адель и Рич Пол Фото: Getty Images

Наряд Рича Пола дополнял образ его невесты: черная кожаная куртка, черные брюки и черная кепка.

Игра завершилась победой "Лейкерс" со счетом 132-113.

Адель и Рич Пол Фото: Getty Images

Отметим, что Адель развелась с бизнесменом Саймоном Коннеки в 2019 году. От бывшего союза певицы подрастает сын Анджело.

С 2021 года звезда сцены встречается со спортивным агентом Ричем Полом.

Он уже сделал предложение 16-кратной обладательнице "Грэмми" с обручальным кольцом с бриллиантом в четыре карата, и Адель подтвердила, что они помолвлены, во время ее концерта 9 августа 2024 года в Мюнхене.

Также Фокус писал о скандале с выступлением Адель в платье российского бренда.