У Північній Македонії спалахнула пожежа на концерті: 59 загиблих, понад 150 поранених (відео)

За попередніми даними, причиною пожежі стало займання даху через необережне використання піротехніки. Місцевий уряд планує оголосити семиденну жалобу за загиблими.

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В північномакедонському містечку Копані під час виступу популярного гіп-гоп дуету DNK сталася пожежа, в результаті якої наразі встановлено загибель 59 осіб, а 155 постраждали внаслідок опіків та тисняви під час евакуації з місця займання. Про це повідомляє BBC.

Журналісти пишуть, що пожежа в клуб Pulse, де відбувався концерт і було присутньо близько 1,500 осіб, спалахнула біля 02:30 за місцевим часом. На оприлюднених кадрах помітно, що причиною пожежі стало необережне використання піротехніки, адже іскри зі сцени досягали покрівлі зали, а після займання вогонь почав розповсюджуватися.

За даними глави місцевого МВС Панче Тошковського, наразі достовірно встановлено загибель 59 людей, а також повідомляється про 155 осіб, які постраждали від наслідків пожежі. Також міністр повідомив, що поліція затримала власника клубу Pulse, однак наразі невідомо за яким обвинуваченням.

Згодом прем'єр-міністр Північної Македонії Християн Міцковський назвав цю подію "важким та дуже сумним днем" для країни, адже загинуло стільки "молодих людей". Також очільник уряду додав, що за попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок попадання іскор від піротехнічних засобів на стелю, виготовлену з легкозаймистого матеріалу.

Північномакедонське видання MIA повідомляє, що наразі до лікарні госпіталізували 39 постраждалих. Вони отримали опіки другого ступеню та різні травми, а восьмеро постраждалих наразі перебувають у критичному стані, за їхнє життя боряться лікарі.

Наразі північномакедонська влада має намір оголосити семиденний національний траур. Також уряд зобов'язав негайно провести термінові перевірки всіх нічних клубів і ресторанів, де проводяться масові збори людей.

Раніше стало відомо, що лісові пожежі спалахнули в американській Південній Кароліні після Каліфорнії. Понад 175 лісових пожеж почалися через сильні штормові вітри. І синоптики попереджають, що очікується ще сильніший шторм.

Згодом повідомлялося, що літак загорівся в аеропорту Денвера. Було встановлено, що літак American Airlines спалахнув під час руління злітно-посадковою смугою одразу після аварійної посадки.