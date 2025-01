Селін Діон зворушливо звернулася до покійного чоловіка (фото)

Рене Анжеліль помер на початку 2016 року від раку горла. У шлюбі з Діон в них народилося троє синів.

56-річна канадська співачка Селін Діон вшанувала памʼять свого покійного чоловіка Рене Анжеліля в його день народження. Архівним знімком коханого артистка поділилася в Instagram.

Зірка сцени опублікувала чорно-білий портрет Рене Анжеліля, який також був її менеджером, у його 83-й день народження.

"Сьогодні твій день народження, але дата не має значення, тому що немає дня, щоб ми не святкували життя з тобою. Ти є частиною нас щодня у спогадах, які ми бережемо", — написала Селін.

Рене Анжеліль

Селін Діон додала: "Проглядаючи всі роки фотографій і відео, які незмінно тримають вас живими, ми чуємо твій голос, ми бачимо твої жести і ми обожнюємо твій дух".

Співачка, яка познайомилася зі своїм чоловіком, коли їй було 12 років, а йому було 38, додала: "Ми завжди тебе святкуємо. З днем ​​народження, Рене, Нотр Амур".

У пари є троє синів — 23-річний Рене-Чарльз і 14-річний близнюки Нельсон і Едді.

Нещодавно виконавиця хіта My Heart Will Go On поділилася фотографією, на якій вона та її сини святкували Різдво.

Селін Діон із синами Фото: instagram.com/celinedion

"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев’ять років. Не минає жодного дня, щоб ми не відчували твоєї присутності, RC, Едді, Нельсон і я", — написала Селін Діон.

