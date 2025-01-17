Селін Діон зворушливо звернулася до покійного чоловіка (фото)
Рене Анжеліль помер на початку 2016 року від раку горла. У шлюбі з Діон в них народилося троє синів.
56-річна канадська співачка Селін Діон вшанувала памʼять свого покійного чоловіка Рене Анжеліля в його день народження. Архівним знімком коханого артистка поділилася в Instagram.
Зірка сцени опублікувала чорно-білий портрет Рене Анжеліля, який також був її менеджером, у його 83-й день народження.
"Сьогодні твій день народження, але дата не має значення, тому що немає дня, щоб ми не святкували життя з тобою. Ти є частиною нас щодня у спогадах, які ми бережемо", — написала Селін.
Селін Діон додала: "Проглядаючи всі роки фотографій і відео, які незмінно тримають вас живими, ми чуємо твій голос, ми бачимо твої жести і ми обожнюємо твій дух".
Співачка, яка познайомилася зі своїм чоловіком, коли їй було 12 років, а йому було 38, додала: "Ми завжди тебе святкуємо. З днем народження, Рене, Нотр Амур".
У пари є троє синів — 23-річний Рене-Чарльз і 14-річний близнюки Нельсон і Едді.
Нещодавно виконавиця хіта My Heart Will Go On поділилася фотографією, на якій вона та її сини святкували Різдво.
"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев’ять років. Не минає жодного дня, щоб ми не відчували твоєї присутності, RC, Едді, Нельсон і я", — написала Селін Діон.
Нагадаємо, Селін Діон звернулася до Рене в річницю їхнього весілля.
Також Фокус писав про рідкісну появу важкохворої Селін Діон на публіці.