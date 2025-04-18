Кріштіану Роналду публічно звернувся до трирічної доньки (фото, відео)
40-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду привітав з днем народження свою меншу доньку Беллу Есмеральду. Дівчинці 18 квітня виповнилося три роки.
Знімком зі своєю меншою донькою спортсмен поділився в Instagram.
"З днем народження, моя дорога! Наша любов завжди з тобою", — написав Роналду.
На фото зірковий футболіст обіймав та цілував Беллу Есмеральду на газоні.
Тим часом мама іменинниці, іспанська модель Джорджина Родрігес, показала зворушливе відео з Беллою та Кріштіану.
"Моєму малюку сьогодні 3 рочки, люблю тебе всім серцем. Це відео з татом одне з моїх улюблених. Вітаю та щиро вдячна, що обрала мене своєю мамою", — написала дівчина Роналду.
На відео футболіст розмовляв з донькою, а та сміялася, сидячи на столі.
Окрім маленької Белли Есмеральди, Кріштіану та Джорджина виховують спільну доньку Алану Мартіну, яка народилася у 2017 році. Також у футболіста є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео. Ходили чутки, що Джорджина всиновила дітей спортсмена від попередніх союзів та сурогатної матері.
А під час пологів, у 2022 році, братик Белли помер. Наречена Роналду була вагітна двійнею.
Роналду і його обраниця почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де Джорджина працювала продавцем.
Ба більше, зірковий футболіст навіть викликав чутки про одруження з Родрігес, назвавши її своєю дружиною.
Наразі вся родина португальця живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".
Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала всіх дітей Кріштіану Роналду. Модель зізналася, що "вдячна Богу і життю".
Також Фокус писав про зустріч Олександра Усика та Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії наприкінці лютого. Зокрема, український чемпіон підписав для Кріштіану футболку зі своїм іменем та зробив колективне фото.