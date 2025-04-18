Кріштіану Роналду публічно звернувся до трирічної доньки (фото, відео)

40-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду привітав з днем народження свою меншу доньку Беллу Есмеральду. Дівчинці 18 квітня виповнилося три роки.

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Знімком зі своєю меншою донькою спортсмен поділився в Instagram.

"З днем народження, моя дорога! Наша любов завжди з тобою", — написав Роналду.

На фото зірковий футболіст обіймав та цілував Беллу Есмеральду на газоні.

Кріштіану Роналду з донькою

Тим часом мама іменинниці, іспанська модель Джорджина Родрігес, показала зворушливе відео з Беллою та Кріштіану.

"Моєму малюку сьогодні 3 рочки, люблю тебе всім серцем. Це відео з татом одне з моїх улюблених. Вітаю та щиро вдячна, що обрала мене своєю мамою", — написала дівчина Роналду.

На відео футболіст розмовляв з донькою, а та сміялася, сидячи на столі.

Донька Кріштіану Роналду

Окрім маленької Белли Есмеральди, Кріштіану та Джорджина виховують спільну доньку Алану Мартіну, яка народилася у 2017 році. Також у футболіста є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео. Ходили чутки, що Джорджина всиновила дітей спортсмена від попередніх союзів та сурогатної матері.

А під час пологів, у 2022 році, братик Белли помер. Наречена Роналду була вагітна двійнею.

Роналду і його обраниця почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де Джорджина працювала продавцем.

Ба більше, зірковий футболіст навіть викликав чутки про одруження з Родрігес, назвавши її своєю дружиною.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: instagram.com/georginagio

Наразі вся родина португальця живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала всіх дітей Кріштіану Роналду. Модель зізналася, що "вдячна Богу і життю".

Також Фокус писав про зустріч Олександра Усика та Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії наприкінці лютого. Зокрема, український чемпіон підписав для Кріштіану футболку зі своїм іменем та зробив колективне фото.