Криштиану Роналду публично обратился к трехлетней дочери (фото, видео)

40-летний португальский футболист Криштиану Роналду поздравил с днем рождения свою младшую дочь Беллу Эсмеральду. Девочке 18 апреля исполнилось три года.

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Снимком со своей младшей дочкой спортсмен поделился в Instagram.

"С днем рождения, моя дорогая! Наша любовь всегда с тобой", — написал Роналду.

На фото звездный футболист обнимал и целовал Беллу Эсмеральду на газоне.

Криштиану Роналду с дочерью

Тем временем мама именинницы, испанская модель Джорджина Родригес, показала трогательное видео с Беллой и Криштиану.

"Моему малышу сегодня 3 годика, люблю тебя всем сердцем. Это видео с папой одно из моих любимых. Поздравляю и искренне благодарна, что выбрала меня своей мамой", — написала девушка Роналду.

На видео футболист разговаривал с дочкой, а та смеялась, сидя на столе.

Дочь Криштиану Роналду

Кроме маленькой Беллы Эсмеральды, Криштиану и Джорджина воспитывают общую дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео. Ходили слухи, что Джорджина усыновила детей спортсмена от предыдущих союзов и суррогатной матери.

А во время родов, в 2022 году, братик Беллы умер. Невеста Роналду была беременна двойней.

Роналду и его избранница начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где Джорджина работала продавцом.

Более того, звездный футболист даже вызвал слухи о женитьбе на Родригес, назвав ее своей женой.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: instagram.com/georginagio

Сейчас вся семья португальца живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Джорджина Родригес показала всех детей Криштиану Роналду. Модель призналась, что "благодарна Богу и жизни".

Также Фокус писал о встрече Александра Усика и Криштиану Роналду в Саудовской Аравии в конце февраля. В частности, украинский чемпион подписал для Криштиану футболку со своим именем и сделал коллективное фото.