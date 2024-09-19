Невеста Криштиану Роналду показала всех его детей (фото)

Португальский футболист является многодетным отцом. Он воспитывает двух сыновей и трех дочерей.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала всех детей 39-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду. Семейные фото звезда соцсетей опубликовала в Instagram.

"Благодарна Богу и жизни", — написала Джорджина.

На снимках появилась маленькая Белла Эсмеральда, которой весной 2024 года исполнилось два года. Также с мамой для селфи позировала шестилетняя Алана Мартина. Две девочки родились в союзе Роналду и Родригес.

Кроме них, у португальского футболиста есть 14-летний сын Криштиану-младший. Он пошел по стопам знаменитого отца. На видео в карусели Джорджины можно увидеть юношу на футбольном поле. Спортсмен также воспитывает семилетних близнецов Еву и Матео, которых родила суррогатная мать.

Джорджина Родригес

Криштиану и Джорджина начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала продавцом.

Сейчас вся семья Криштиану Роналду живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

А во время родов Родригес в 2022 году брат-близнец Беллы Эйнджел умер.

Напомним, Криштиану Роналду рассказал о характере своих детей.

Также Фокус писал о появлении Криштиану Роналду и Джорджины Родригес на публике.