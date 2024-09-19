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Стиль життя

Наречена Кріштіану Роналду показала всіх його дітей (фото)

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Фото: Georgina Rodríguez/Instagram | Діти Кріштіану Роналду

Португальський футболіст є багатодітним батьком. Він виховує двох синів та трьох доньок.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала всіх дітей 39-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Сімейні фото зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

"Вдячна Богу і життю", — написала Джорджина.

На знімках зʼявилася маленька Белла Есмеральда, якій навесні 2024 виповнилося два роки. Також з мамою для селфі позувала шестирічна Алана Мартіна. Двоє дівчаток народилися в союзі Роналду та Родрігес.

Окрім них, у португальського футболіста є 14-річний син Кріштіану-молодший. Він пішов стопами знаменитого батька. На відео в каруселі Джорджини можна побачити юнака на футбольному полі. Спортсмен також виховує семирічних близнюків Єву та Матео, яких народила сурогатна мати.

Джорджина Родрігес

Кріштіану і Джорджина почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де вона працювала продавцем.

Наразі вся родина Кріштіану Роналду живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

А під час пологів Родрігес у 2022 році брат-близнюк Белли Ейнджел помер.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду розповів про характер своїх дітей.

Також Фокус писав про появу Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес на публіці.