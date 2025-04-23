Принцу Луї — сім: новий портрет сина Кейт Міддлтон (фото)

Принцу Луї 23 квітня виповнилося сім років. На честь свята Кейт Міддлтон та принц Вільям показали нове фото меншого сина.

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Портрет опубліковано на сторінці Уельських в Instagram.

"Вітаємо принца Луї із сьомим днем народження!" — йдеться в підписі під кадром.

На фото іменинник позує у весняному саду. Принц Луї, одягнений у сині джинси, темно-зелений джемпер із сорочкою під ним, широко посміхається. Автором портрету став фотограф Джош Шиннер.

Ймовірно, фото було зроблено під час великодніх шкільних канікул у дітей Кейт та Вільяма, які сім’я проводила у своєму маєтку Анмер-голл у Норфолку.

Принц Луї

Принцу Луї — 7

Принц Луї Артур Чарльз Уельський — наймолодший син принца Вільяма та Кетрін, принцеси Уельської. Онук короля Великої Британії Чарльза ІІІ народився 23 квітня 2018 року в лікарні Святої Марії в Лондоні. Луї є четвертим у черзі на британський престол після свого батька, старшого брата принца Джорджа та сестри принцеси Шарлотти.

Принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Менший син Кейт Міддлтон відомий своєю енергійністю та веселою вдачею. Яскраві емоції принца Луї та кумедні гримаси під час публічних подій, зокрема святкування ювілею королеви Єлизавети II чи коронація короля Чарльза III, ставали предметом обговорення в ЗМІ та соціальних мережах.

Принц Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, на принца Джорджа чекає період розлуки з принцесою Шарлоттою та принцом Луї, оскільки наразі вирішується майбутнє спадкоємця британського престолу.

Також Фокус писав про те, що члени британської королівської сім'ї відвідали традиційну великодню недільну службу у Віндзорському замку, однак серед них не було принца і принцеси Уельських. Кейт Міддлтон вдруге підряд пропустила важливу подію.