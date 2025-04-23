Принцу Луи — семь: новый портрет сына Кейт Миддлтон (фото)

Принцу Луи 23 апреля исполнилось семь лет. В честь праздника Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото младшего сына.

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Портрет опубликован на странице Уэльских в Instagram.

"Поздравляем принца Луи с седьмым днем рождения!" — говорится в подписи под кадром.

На фото именинник позирует в весеннем саду. Принц Луи, одетый в синие джинсы, темно-зеленый джемпер с рубашкой под ним, широко улыбается. Автором портрета стал фотограф Джош Шиннер.

Вероятно, фото было сделано во время пасхальных школьных каникул у детей Кейт и Уильяма, которые семья проводила в своем поместье Анмер-Холл в Норфолке.

Принц Луи

Принцу Луи — 7

Принц Луи Артур Чарльз Уэльский — самый младший сын принца Уильяма и Кэтрин, принцессы Уэльской. Внук короля Великобритании Чарльза III родился 23 апреля 2018 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Луи является четвертым в очереди на британский престол после своего отца, старшего брата принца Джорджа и сестры принцессы Шарлотты.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Младший сын Кейт Миддлтон известен своей энергичностью и веселым нравом. Яркие эмоции принца Луи и забавные гримасы во время публичных событий, в частности празднование юбилея королевы Елизаветы II или коронация короля Чарльза III, становились предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Принц Луи Фото: Getty Images

Напомним, принца Джорджа ждет период разлуки с принцессой Шарлоттой и принцем Луи, поскольку сейчас решается будущее наследника британского престола.

Также Фокус писал о том, что члены британской королевской семьи посетили традиционную пасхальную воскресную службу в Виндзорском замке, однако среди них не было принца и принцессы Уэльских. Кейт Миддлтон второй раз подряд пропустила важное событие.