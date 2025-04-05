Принца Джорджа ждет разлука с Шарлоттой и Луи: в чем причина (фото)
Принца Джорджа ждет период разлуки с принцессой Шарлоттой и принцем Луи, поскольку сейчас решается будущее наследника британского престола.
Об этом пишет GB News.
Старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма грозит разлука с младшими сестрой и братом, поскольку родители ищут новую школу для молодого члена королевской семьи Великобритании.
11-летний Джордж является вторым в очереди на британский престол и, с большой вероятностью, станет королем после своего деда Чарльза III и отца принца Уильяма.
Сейчас дети Уэльских на каникулах, прежде чем вернуться в школу после Пасхи на последний семестр этого учебного года.
Джордж, Шарлотта и Луи посещают школу Lambrook в графстве Беркшир, где учатся мальчики и девочки в возрасте от трех до тринадцати лет.
Сообщается, что принцесса Кейт хотела, чтобы принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи получали образование вместе.
Впрочем, уже в сентябре Джорджу, скорее всего, придется оставить школу, чтобы начать получать среднее образование.
"Ламбрук" известен своими высокими академическими стандартами и всесторонним подходом к обучению.
Колледж "Мальборо" в графстве Уилтшир, учебное заведение Кейт Миддлтонг, многие считают лучшим выбором принца Джорджа, когда он покинет "Ламбрук" в сентябре.
Школа-интернат стоит 59 000 фунтов стерлингов в год. Ранее источники сообщали, что принцу Джорджу уже предложили место там.
Напомним, принц Уильям раскрыл увлечения Джорджа, Шарлотты и Луи.
Также Фокус писал о том, что принц Уильям раскрыл одно свое желание относительно принца Луи и принцессы Шарлотты.