Принц Уильям раскрыл увлечение Джорджа, Шарлотты и Луи

Принц и принцесса Уэльские воспитывают трех маленьких наследников. С большой вероятностью старший сын пары, принц Джордж, станет королем Великобритании.

Принц Уильям поделился редким комментарием о своем быте с женой Кейт Миддлтон и их тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которые, как оказалось, любят кататься на велосипедах. Об этом пишет Hello.

Принц Уэльский и будущий король Великобритании накануне посетил проект Cycle of Life, который поддерживается BBC Children in Need и который помогает людям изменить свою жизнь с помощью езды на велосипеде.

Инициатива предоставляет велосипеды и учит людей ремонтировать, ездить на них и даже использовать их для открытия малого бизнеса.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Дождливая погода помешала ему принять участие в запланированном велопробеге, что побудило принца пошутить, что он "был бы похож на утопленную крысу". Впрочем, будущий король помог с ремонтом велосипедов.

"Как отец маленьких детей, я воспринимаю обязанность ухаживать за вещами, будь то домашнее животное или такой комплект, как часть взросления", — поделился он, работая над велосипедом.

В частности, Уильям прокомментировал привычку своих детей ездить на велосипеде.

Принц Уильям

"Мои дети любят постоянно пользоваться задним тормозом и мчаться вместе", — сказал он, добавив, что лучшая техника — "нажимать оба тормоза вместе".

