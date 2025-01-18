Дружба Кейт Миддлтон и принца Гарри разрушена "недоверием" и "предательством", — СМИ

Когда-то дуэт был чрезвычайно близок. Впрочем, все изменилось после женитьбы Гарри.

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Дружеские отношения Кейт Миддлтон и принца Гарри разрушены "недоверием" и "предательством". Об этом пишет Mirror.

Герцог Сассекский и жена его старшего брата когда-то были чрезвычайно близки, Гарри часто проводил время с Уильямом и Кейт.

Гарри даже описал принцессу Уэльскую как "сестру, которой он никогда не имел и всегда хотел". Впрочем, их некогда крепкая связь была разрушена после выхода мемуаров герцога "Запасной".

В частности, младший сын короля Чарльза III выдвинул несколько обвинений в адрес членов королевской семьи, включая Кейт. Он утверждал, что принцесса Уэльская была "на грани", когда он женился на Меган Маркл, потому что теперь ее "будут сравнивать и она будет вынуждена соревноваться с Мег".

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Гарри также утверждал, что разногласия относительно платьев подружек невесты привели к тому, что Меган "рыдала на полу". Сообщается, что и Уильям, и Кейт чувствовали себя расстроенными и преданными этими обвинениями, а Гарри столкнулся с критикой за такие личные нападки, зная, что члены королевской семьи публично не отреагируют.

В своем рассказе о ссоре по поводу платья подружки невесты для принцессы Шарлотты Гарри, казалось, намекал, что Кейт не желает идти на компромисс, несмотря на очевидное огорчение Меган. Инсайдер предположил, что мемуары "изображают Кейт жесткой и чрезмерно формальной, что контрастирует с непринужденным калифорнийским подходом Меган".

Однако многие защитили принцессу Уэльскую.

Кейт Миддлтон, принц Гарри, принц Уильям и Меган Маркл Фото: Getty Images

Королевская эксперт Ингрид Сьюард говорила: "Решение Гарри втянуть Кейт в этот рассказ было ненужным и оскорбительным. Она всегда была воплощением утонченности под давлением, и этот инцидент рисует искаженную картину того, кем она является на самом деле".

Сообщается, что Кейт была глубоко расстроена из-за действий Гарри. Однако она решила хранить молчание по этому поводу, сосредоточившись вместо этого на своих королевских обязанностях и семье. В частности, жена Уильяма боролась с раком и сейчас в состоянии ремиссии.

Напомним, почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо принцессы Дианы.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон относительно детей.