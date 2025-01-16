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Стиль жизни

Стало известно, почему Кейт Миддлтон отказалась от обручального кольца принцессы Дианы (фото)

Кейт Миддлтон, королевская семья, принц Уильям, кейт миддлтон обручальное кольцо, обручальное кольцо принцессы Дианы
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Недавно принцесса Уэльская посетила госпиталь в Лондоне. Это первое сольное появление будущей королевы за последний год.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон оставила свое легендарное обручальное кольцо дома во время сольного визита в больницу, где проходила лечение от рака. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская накануне посетила Королевский госпиталь Марсден в Лондоне, где она прошла химиотерапию после диагноза онкология. Во время этого визита будущая королева Великобритании впервые сообщила, что сейчас у нее ремиссия. Жена принца Уильяма воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить персонал больницы за заботу и встретиться с пациентами, которые сейчас проходят лечение.

Впрочем, было заметно, что она не носила свое легендарное кольцо с сапфиром, которое когда-то принадлежало принцессе Диане.

Обручальное кольцо Кейт Миддлтон Fullscreen
Обручальное кольцо Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Это решение, вероятно, связано с тем фактом, что кольца с крупными камнями считаются потенциальным риском инфицирования, и поэтому многие медицинские работники выбирают простые украшения в стиле ленты.

Кейт Миддлтон посетила больницу Fullscreen
Кейт Миддлтон посетила больницу
Фото: Getty Images

Во время предыдущих официальных визитов в больницу принцесса также решила не носить свое кольцо. Вместо этого ее видели с новым кольцом вечности.

Эксперты предполагали, что блестящее дополнение может символизировать "новое начало" для Кейт после ее борьбы с раком, возможно, знаменуя "следующий этап ее жизни".

Напомним, Кейт Миддлтон решила держать детей подальше от внимания публики.

Также Фокус писал о новом появлении принцессы Уэльской на публике.