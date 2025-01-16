Стало відомо, чому Кейт Міддлтон відмовилася від обручки принцеси Діани (фото)

Нещодавно принцеса Уельська відвідала госпіталь у Лондоні. Це перша сольна поява майбутньої королеви за останній рік.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон залишила свою легендарну обручку вдома під час сольного візиту до лікарні, де проходила лікування від раку. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська напередодні відвідала Королівський госпіталь Марсден у Лондоні, де вона пройшла хіміотерапію після діагнозу онкологія. Під час цього візиту майбутня королева Великої Британії вперше повідомила, що наразі в неї ремісія. Дружина принца Вільяма скористалася нагодою, щоб подякувати персоналу лікарні за турботу та зустрітися з пацієнтами, які наразі проходять лікування.

Втім, було помітно, що вона не носила свою легендарну обручку із сапфіром, яка колись належала принцесі Діані.

Обручка Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Це рішення, ймовірно, пов’язане з тим фактом, що каблучки з великими каменями вважаються потенційним ризиком інфікування, і тому багато медичних працівників обирають прості прикраси в стилі стрічки.

Кейт Міддлтон відвідала лікарню Фото: Getty Images

Під час попередніх офіційних візитів до лікарні принцеса також вирішила не носити свою каблучку. Натомість її бачили з новою каблучкою вічності.

Експерти припускали, що блискуче доповнення може символізувати "новий початок" для Кейт після її боротьби з раком, можливо, знаменуючи "наступний етап її життя".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вирішила тримати дітей подалі від уваги публіки.

Також Фокус писав про нову появу принцеси Уельської на публіці.