Рішення Кейт Міддлтон щодо дітей може розчарувати публіку: деталі

Подружжя прагне захистити своїх дітей від пильної уваги громадськості, дозволяючи їм насолоджуватися дитинством. Джордж — майбутній король Великої Британії.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон давно відомі тим, що збалансували свої королівські обов’язки з практичним підходом до виховання трьох дітей — Джорджа, Шарлотти та Луї. А їхні найближчі плани щодо спадкоємців можуть розчарувати громадськість. Про це пише Marca.

Повідомляється, що принц і принцеса Уельські розглядають більш приватний спосіб життя для своїх трьох дітей, коли вони дорослішають, особливо тому, що принц Джордж, другий у черзі на престол, наближається до підліткового віку.

Королівські інсайдери стверджують, що подружжя прагне захистити своїх дітей від пильної уваги громадськості, дозволяючи їм насолоджуватися дитинством.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Це рішення може передбачати скорочення публічних появ онуків короля Чарльза ІІІ у 2025 році.

У той час як принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї часто зачаровували публіку своїми характерами під час офіційних появ, Вільям і Кейт, як повідомляється, надають пріоритет їхньому емоційному благополуччю, а не королівським обовʼязкам.

Підхід пари відображає їхнє прагнення модернізувати монархію, зосереджуючись на підготовці своїх дітей до майбутніх ролей без інтенсивного контролю, з яким стикалися попередні покоління.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що цей крок може розчарувати шанувальників монархії, він підкреслює рішучість Вільяма та Кейт надавати перевагу благополуччю своєї сім’ї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон одужує після раку.

Також Фокус писав про нову появу принцеси Уельської на публіці.