"Це полегшення": у Кейт Міддлтон ремісія після раку (фото, відео)

Про важку хворобу принцеси Уельської стало відомо в березні 2024 року. У вересні вона закінчила курс хіміотерапії, а той рік присвятила своєму одужанню.

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Кейт Міддлтон перебуває в ремісії через чотири місяці після завершення лікування раку. Про це вона повідомила в Instagram.

Майбутня королева Великої Британії оголосила новину, поділившись фотографіями з несподіваного візиту до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування.

"Я хотіла скористатися можливістю, щоб подякувати The Royal Marsden за те, що вони так добре піклувалися про мене протягом минулого року", — почала вона свій емоційний пост.

"Я щиро дякую всім тим, хто тихо йшов поруч із [принцем] Вільямом і мною, коли ми керували всім", — продовжила принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон

Монарша персона сказала, що "не могла просити більше" від медичного персоналу, який надавав "винятковий" "догляд і поради" під час її перебування в ролі пацієнта.

Зокрема, Кетрін зізналася, що взяла на себе роль патрона The Royal Marsden тепер, коли вона в ремісії та повернулася до своїх королівських обов’язків.

"Я сподіваюся, що, підтримуючи новаторські дослідження та клінічну досконалість, а також сприяючи благополуччю пацієнтів і сімей, ми зможемо врятувати набагато більше життів і змінити досвід усіх тих, хто постраждав від раку", — написала дружина принца Вільяма, який також є патроном медичного закладу.

Кейт Міддлтон

"Це полегшення — перебувати в стані ремісії, і я зосереджена на одужанні. Кожен, хто стикався з діагнозом рак, знає, що потрібен час, щоб звикнути до нової норми", — зізналася Міддлтон.

Зокрема, принцеса Уельська зазначила, що вона "з нетерпінням чекає насиченого року попереду".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці без принца Вільяма.

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