Кейт Міддлтон всерйоз боїться за принца Гаррі: при чому тут Меган Маркл
Герцогиня Сассекська нещодавно оголосила про запуск нового шоу від Netflix. Кейт Міддлтон уже подивилася уривок.
Кейт Міддлтон непокоїться через принца Гаррі, адже принцеса хвилюється, що про нього забудуть. Про це пише Mirror.
За словами джерела, дружина принца Вільяма стурбована принцом Гаррі, оскільки вона боїться, що Меган Маркл його "відсуне".
Герцог і герцогиня Сассекські віддалилися від королівської сім'ї Великої Британії, коли у 2020 році тому переїхали в Монтесіто, Каліфорнія. З тих пір вони просувають особистий бренд, створюючи низку проєктів, і Меган готова випустити своє нове шоу з Netflix.
"З любов’ю Меган" вийде в ефір 4 березня, але шанувальники, які сподіваються побачити Гаррі в головній ролі, будуть розчаровані. Герцог Сассекський лише ненадовго з’явиться в шоу своєї дружини, і джерело вважає, що принцеса Уельська стурбована його відсутністю.
"Кейт все ще дуже піклується про Гаррі, тому, коли вона бачить цей випуск, який майже повністю зосереджений на Меган, а Гаррі, здавалося б, відсторонений, вона хвилюється, що він залишився осторонь", — розповів інсайдер.
Кейт знає, що це проєкт Меган, але "дзвіночки тривоги" все ще дзвонять.
Джерело розповіло, що принц Гаррі став "іншою людиною" після того, як він покинув королівську родину. А Кейт відчуває, ніби "знову втрачає його".
"Вона відчуває, що його явно відкинули на заднє сидіння, і це ніколи не було в його стилі, тому Кейт і решту його сім'ї це дуже дезорієнтує", — зазначило джерело.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл допомогли постраждалим від пожежі в Лос-Анджелесі.
Також Фокус писав про плани принца Гаррі відвідати Велику Британію.