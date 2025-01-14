Принц Гаррі планує поїздку до Великої Британії: чи візьме із собою Меган та дітей

Востаннє принц Арчі та принцеса Лілібет були в Лондоні у 2022 році. Їхній батько відвідує батьківщину частіше, проте доволі рідко бачиться з родичами.

Related video

Принц Гаррі збирається поїхати до Великої Британії наступного місяця, а його сім'я, включно з дружиною Меган Маркл і двома дітьми, залишиться в США. Про це пише Hello Magazine.

Принц Арчі та принцеса Лілібет не їздили на батьківщину свого батька з 2022 року, тоді їхній візит відбувся в рамках святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II.

Важливо

Принц Гаррі продовжує "боротьбу" з британськими таблоїдами: деталі

За словами одного з друзів принца Гаррі, 40-річний герцог Сассекський усе ще висловлював побоювання за безпеку своєї родини у Великій Британії. Через його хвилювання було прийнято рішення, щоб Арчі та Лілібет, яким зараз п’ять і три роки, залишилися в США з Меган Маркл наступного місяця.

"Безпечні візити дозволять його дітям дізнатися про його рідну країну та дозволять йому краще підтримувати свої благодійні організації", — розповів інсайдер.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Герцог Сассекський має дати свідчення у Високому суді у своїй справі проти News Group Newspapers наприкінці лютого.

Хоча друзі Гаррі сказали, що його дзвінки батькові щодо питання безпеки залишилися "без відповіді", джерела, близькі до короля, сказали, що було б "зовсім недоречно", щоб він втручався.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл допомогли постраждалим від пожежі в Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про втрату в родині принца Гаррі.