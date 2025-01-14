Принц Гарри планирует поездку в Великобританию: возьмет ли с собой Меган и детей

Последний раз принц Арчи и принцесса Лилибет были в Лондоне в 2022 году. Их отец посещает родину чаще, однако довольно редко видится с родственниками.

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Принц Гарри собирается приехать в Великобританию в следующем месяце, а его семья, включая жену Меган Маркл и двух детей, останется в США. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Арчи и принцесса Лилибет не ездили на родину своего отца с 2022 года, тогда их визит состоялся в рамках празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II.

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Принц Гарри продолжает "борьбу" с британскими таблоидами: детали

По словам одного из друзей принца Гарри, 40-летний герцог Сассекский все еще выражал опасения за безопасность своей семьи в Великобритании. Из-за его волнений было принято решение, чтобы Арчи и Лилибет, которым сейчас пять и три года, остались в США с Меган Маркл в следующем месяце.

"Безопасные визиты позволят его детям узнать о его родной стране и позволят ему лучше поддерживать свои благотворительные организации", — рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Герцог Сассекский должен дать показания в Высоком суде по своему делу против News Group Newspapers в конце февраля.

Хотя друзья Гарри сказали, что его звонки отцу по вопросу безопасности остались "без ответа", источники, близкие к королю, сказали, что было бы "совсем неуместно", чтобы он вмешивался.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл помогли пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о потере в семье принца Гарри.