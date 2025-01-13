Принц Гарри и Меган Маркл встретились с пострадавшими от пожара в Лос-Анджелесе (видео)

Сейчас известно о 16 погибших в огне. Более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

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Принц Гарри и Меган Маркл встретились с жертвами пожара в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский, переодевшийся в маску и шляпу, подошел к пожилому мужчине, прикованному к кровати, чтобы спросить, желает ли он бутерброд, воду или закуску.

Мужчина ответил, что на самом деле он хотел бы пончик.

"[Гарри] говорит: "Здесь нет пончика, но я его найду"", — рассказал мэр Пасадены.

И сын британского короля Чарльза III действительно принес сладости пострадавшему от стихийного бедствия.

Виктор Гордо объяснил, что неизвестный мужчина не знал, что он в присутствии члена королевской семьи, и вспомнил, как он сказал Гарри: "Если ты когда-нибудь будешь баллотироваться за что-то, я проголосую за тебя".

Тем временем Меган Маркл общалась с пострадавшими и обнимала людей.

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с пострадавшими от пожара

Принц Гарри и Меган Маркл приехали в Пасадену, чтобы помочь пострадавшим от лесного пожара, раздав еду и вещи первой необходимости.

Королевская пара поблагодарила сотрудников пожарной службы и полиции Лос-Анджелеса, а также группы помощи, которые прибыли на место.

По словам мэра Пасадены, Сассекские "действительно подняли дух спасателей" во время своего визита.

"Это замечательные люди, замечательные личности и большое сердце, что они приехали сюда и встретились со спасателями, встретились с пострадавшими", — сказал Гордо.

Напомним, Дженнифер Гарнер потеряла подругу в пожаре.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома сгорели в пожаре.