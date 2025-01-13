Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з постраждалими від пожежі в Лос-Анджелесі (відео)

Наразі відомо про 16 загиблих у вогні. Понад 100 тисяч людей були змушені евакуюватися зі своїх домівок.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з жертвами пожежі в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Герцог Сассекський, який перевдягнувся в маску і капелюх, підійшов до літнього чоловіка, прикутого до ліжка, щоб запитати, чи бажає він бутерброд, воду або закуску.

Чоловік відповів, що насправді він хотів би пончик.

"[Гаррі] каже: "Тут немає пончика, але я його знайду"", — розповів мер Пасадени.

І син британського короля Чарльза ІІІ справді приніс солодощі постраждалому від стихійного лиха.

Віктор Гордо пояснив, що невідомий чоловік не знав, що він у присутності члена королівської сім’ї, і пригадав, як він сказав Гаррі: "Якщо ти колись будеш балотуватися за щось, я проголосую за тебе".

Тим часом Меган Маркл спілкувалася з постраждалими та обіймала людей.

Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з постраждалими від пожежі

Принц Гаррі та Меган Маркл приїхали до Пасадени, щоб допомогти постраждалим від лісової пожежі, роздавши їжу та речі першої необхідності.

Королівська пара подякувала співробітникам пожежної служби та поліції Лос-Анджелеса, а також групам допомоги, які прибули на місце.

За словами мера Пасадени, Сассекські "дійсно підняли дух рятувальників" під час свого візиту.

"Це чудові люди, чудові особистості і велике серце, що вони приїхали сюди і зустрілися з рятувальниками, зустрілися з постраждалими", — сказав Гордо.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер втратила подругу в пожежі.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки згоріли в пожежі.