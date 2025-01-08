Меган Маркл поделилась горем: умер ее пес, которого она приютила до встречи с принцем Гарри

Меган поделилась печальной новостью на своей странице в Instagram, вспоминая все мгновения, которые она провела с Гаем — от съемок сериала "Форс-мажоры" до важных личных событий. Герцогиня также рассказала, как пес пережил тяжелую аварию перед их переездом в Великобританию.

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В семье принца Гарри и Меган Маркл случилась трагедия — умер их любимый пес Гай, бигль, которого герцогиня приютила еще до знакомства с принцем. Об этом Меган сообщила на своей странице в Instagram, поделившись болезненными воспоминаниями о своем верном друге.

Известно, что Меган забрала Гая из канадского центра спасения животных в 2015 году, и с тех пор он был ее постоянным спутником во всех жизненных событиях. Она вспомнила, как пес был рядом с ней во время съемок сериала "Форс-мажоры", помолвки, свадьбы, материнства и различных жизненных испытаний.

"Он был со мной во все моменты — в тишине и хаосе, спокойствии и комфорте", — написала Меган.

Несмотря на трагедию, Меган отметила, что Гай останется частью ее жизни. Животное появляется в трейлере ее нового кулинарного шоу на Netflix.

Герцогиня также поделилась историей о том, как Гай пережил тяжелую аварию перед их переездом в Великобританию, после чего врачи сомневались, что он сможет ходить. Однако пес смог пройти долгий путь к восстановлению благодаря помощи врача.

Меган поблагодарила Гая за годы безусловной любви и поддержки, подчеркнув, что ее слезы — это часть процесса переживания потери.

"Спасибо тебе за столько лет любви, мой милый мальчик", — завершила свое сообщение герцогиня.

Напомним, ранее мы писали, что фанаты раскритиковали новое шоу Меган Маркл для Netflix: что их зацепило.

Кроме этого, Фокус писал, что в сети завирусилось новое фото детей принца Гарри и Меган Маркл: что с ним не так.