Меган Маркл поділилася горем: помер її пес, якого вона прихистила до зустрічі з принцом Гаррі

Меган поділилася сумною новиною на своїй сторінці в Instagram, згадуючи всі миті, які вона провела з Гаєм — від зйомок серіалу "Форс-мажори" до важливих особистих подій. Герцогиня також розповіла, як пес пережив важку аварію перед їхнім переїздом до Великої Британії.

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У родині принца Гаррі та Меган Маркл трапилась трагедія — помер їхній улюблений пес Гай, бігль, якого герцогиня прихистила ще до знайомства з принцом. Про це Меган повідомила на своїй сторінці в Instagram, поділившись болючими спогадами про свого вірного друга.

Відомо, що Меган забрала Гая з канадського центру порятунку тварин у 2015 році, і з того часу він був її постійним супутником у всіх життєвих подіях. Вона згадала, як пес був поруч із нею під час зйомок серіалу "Форс-мажори", заручин, весілля, материнства та різних життєвих випробувань.

"Він був зі мною у всі моменти — у тиші та хаосі, спокої та комфорті", — написала Меган.

Попри трагедію, Меган зазначила, що Гай залишиться частиною її життя. Тварина з'являється у трейлері її нового кулінарного шоу на Netflix.

Герцогиня також поділилася історією про те, як Гай пережив важку аварію перед їхнім переїздом до Великої Британії, після чого лікарі сумнівались, що він зможе ходити. Однак пес зміг пройти довгий шлях до відновлення завдяки допомозі лікаря.

Меган подякувала Гаю за роки безумовної любові та підтримки, підкресливши, що її сльози — це частина процесу переживання втрати.

"Дякую тобі за стільки років любові, мій милий хлопчику", — завершила своє повідомлення герцогиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фанати розкритикували нове шоу Меган Маркл для Netflix: що їх зачепило.

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